Вассерман назвал основное препятствие на пути к завершению конфликта на Украине Вассерман: закончить СВО не позволяет террористическая сущность Украины

Москва1 ноя Вести.Попытки киевского режима превратить Украину в "государство-террориста" препятствуют завершению специальной военной операции (СВО). Такое мнение в беседе с MK.RU высказал публицист Анатолий Вассерман.

Украина изначально придумана в 1860-х годах как инструмент разрушения остальной России. (Она – прим. ред.) неизбежно будет использоваться как плацдарм для размещения чего-нибудь вредного для всего русского считает собеседник издания

По его мнению, пока украинцы не будут признаны частью русского народа, конфликт будет возобновляться при любых попытках его остановить.

До этого президент РФ Владимир Путин не стал называть сроки окончания СВО. Глава государства объяснил, что говорить об этом в условиях продолжающихся боевых действий невозможно и опрометчиво.

При этом российский лидер добавил, что ситуация на поле боя складывается таким образом, что дает право говорить о том, что конфликт близится к завершению.