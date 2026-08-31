ВЦИОМ назвал четыре модели отношения россиян к СВО Гендиректор АЦ ВЦИОМ назвал четыре типа отношения россиян к СВО

Москва31 авг Вести.У россиян выделяют четыре основных типа отношения к специальной военной операции: "столичная Россия", "глубинная Россия", "воюющая Россия" и "Россия убежавшая". Об этом рассказал гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Валерий Федоров, его слова приводит KP.RU.

По словам Федорова, "воюющая Россия" - это часть общества, лично и глубоко вовлеченная в СВО: участники боевых действий, их семьи, а также сотрудники военно-промышленного комплекса. Представители этой группы считают, что конфликт должен завершиться решительной победой, желательно капитуляцией противника и полноценным мирным договором. Среди взрослого населения их около 15%.

По отношению к СВО есть четыре главных типа реакции: "столичная Россия", "глубинная Россия", "воюющая Россия" и "Россия убежавшая" сказал Федоров

"Россия убежавшая" составляет менее 5%. Как пояснил Федоров, речь в основном идет о внутренней миграции - людях, которые с самого начала отказались поддерживать СВО. Для них главное, чтобы конфликт закончился немедленно, независимо от условий, дальнейшего развития событий и статуса Крыма, Донбасса и других территорий.

Два крупнейших сегмента - "столичная Россия" и "глубинная Россия". По словам Федорова, они составляют большинство населения и стремятся сохранить привычную довоенную мирную жизнь настолько, насколько это возможно. Эти группы также хотят завершения конфликта, но с результатом, который считают правильным для России.