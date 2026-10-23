ВЦИОМ: ключевую роль в определении приоритетов в будущем будет играть ИИ

ВЦИОМ назвал возможные варианты развития будущего ВЦИОМ: ключевую роль в определении приоритетов в будущем будет играть ИИ

Москва23 окт Вести.Будущее становится вопросом не только возможностей, но и права влиять на перемены. К такому выводу пришли авторы доклада "Право на будущее. Неравенство выбора, влияния и действия", подготовленного по итогам XVI Грушинской социологической конференции ВЦИОМ.

По итогам исследования эксперты выделили пять "мегатрендов": кокнуренция будущего, власть алгоритма, борьба достоверной и ложной информации, поиск новых социальных опор и изменение поведения людей в условиях неопределенности.

Исследователи подчеркнули, что представленный доклад будет интересен аудитории, интересующейся проблематикой развития общества.

В докладе говорится, что горизонт планирования у большинства населения до нескольких месяцев, а рекомендации искусственного интеллекта все чаще влияют на выбор людей.

С развитием ИИ для большинства людей будущее приходит не как выбор из нескольких вариантов, а как интерфейс, в виде подобранной рекомендации или готового маршрута на экране смартфона отражено в исследовании

Ранее американский предприниматель Илон Маск допустил, что искусственный интеллект может представлять угрозу для существования всего человечества.