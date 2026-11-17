Вэнс раскритиковал демократов за попытку связать Трампа со скандалом с Nvidia Вэнс высмеял попытку демократов обвинить Трампа в мягком отношении к Китаю

Москва17 ноя Вести.Вице-президент Соединенных Штатов раскритиковал демократов за их попытки связать скандал вокруг бывшего главы Nvidia с американским лидером Дональдом Трампом. Его слова приводит издание The Hill.

Повторюсь, меня просто смешит, что демократы обвиняют Дональда Трампа в мягком отношении к Китаю. Когда речь заходит об экспортном контроле, когда речь заходит о том, чтобы гарантировать, что американские чипы …останутся у американских поставщиков технологий, никто не справился с этим лучше, чем администрация Трампа заявил Вэнс

Ранее газета The Washington Post выпустила материал, в котором демократы, по данным издания, обвинили главу Белого дома в слишком мягком отношении к Пекину. Логика заключалась в том, что, если “вокруг ключевого китайского техногиганта крутятся предполагаемые иностранные агенты, значит, администрация Трампа плохо контролирует технологии утечки”.

Тем временем совет директоров Nvidia объявил о начале независимого расследования после сообщений о том, что основатель и генеральный директор компании Дженсен Хуанг стал целью иностранной разведки. Его обвиняют в сексуальной связи со "шпионкой" и руководителем сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг.

МИД Китая назвал клеветой обвинения в попытке своей разведки установить контакт с генеральным директором Nvidia.