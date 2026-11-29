РИА Новости: посол РФ в Анкаре рассказал о росте турпотока из Турции

Вершинин: Россию за год посетили более 120 тысяч туристов из Турции РИА Новости: посол РФ в Анкаре рассказал о росте турпотока из Турции

Москва29 ноя Вести.Россию в туристических целях за год посетило более 120 тысяч граждан Турции, и это число только увеличивается, рассказал РИА Новости посол РФ в Анкаре Сергей Вершинин.

Поток увеличивается, уже туристов свыше 100 тысяч в год - 120 тысяч. Это хорошие цифры, это проявление большого интереса к тому большому туристическому потенциалу, которым обладает Россия сказал Вершинин

По данным одной из турецких туристических фирм, чаще всего люди предпочитают бронировать туры в Санкт-Петербург, чтобы увидеть "белые ночи". Поездки в Северную столицу и Москву также популярны еще и осенью.

Ранее туристы из Китая поделились впечатлениями от путешествия на поезде Пекин - Иркутск. Это первый рейс после шестилетнего перерыва.