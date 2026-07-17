Москва17 июлВести.В состав морской авиации ВМФ России начали возвращаться вертолеты Ка-52 и Ка-29, которые изначально предназначались для размещения на французских десантных кораблях-доках типа "Мистраль". Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков в колонке на странице газеты "Известия".
Часть вертолетов была размещена на Камчатке и Кольском полуострове для действий на просторах Северного морского пути. Часть же машин получил и 318-й смешанный авиаполк Черноморского флотауточнил специалист
Он отметил, что вертолеты применяются для уничтожения безэкипажных катеров противника.
Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России занимает третье место в мировом рейтинге и является одним из сильнейших, уступая лишь Китаю и США.