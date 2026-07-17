Ка-29 и Ка-52 от кораблей "Мистраль" возвращаются в состав морской авиации

Вертолеты Ка-29 и Ка-52 от кораблей "Мистраль" возвращаются в боевой состав Ка-29 и Ка-52 от кораблей "Мистраль" возвращаются в состав морской авиации

Москва17 июл Вести.В состав морской авиации ВМФ России начали возвращаться вертолеты Ка-52 и Ка-29, которые изначально предназначались для размещения на французских десантных кораблях-доках типа "Мистраль". Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков в колонке на странице газеты "Известия".

Часть вертолетов была размещена на Камчатке и Кольском полуострове для действий на просторах Северного морского пути. Часть же машин получил и 318-й смешанный авиаполк Черноморского флота уточнил специалист

Он отметил, что вертолеты применяются для уничтожения безэкипажных катеров противника.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России занимает третье место в мировом рейтинге и является одним из сильнейших, уступая лишь Китаю и США.