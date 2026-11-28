Ветеран КГБ заявил о нежелании Горбачева спасать СССР от распада Полковник КГБ Егоров обвинил Горбачева в бездействии перед распадом СССР

Москва28 ноя Вести.Бывший полковник КГБ СССР Алексей Егоров заявил, что президент СССР Михаил Горбачев не позволял органам госбезопасности эффективно противодействовать распаду страны. Об этом ветеран спецслужбы рассказал в интервью журналу "Национальная оборона", текст которого приводит РИА Новости.

По словам Егорова, он регулярно готовил для руководства страны аналитические записки об обострении обстановки, однако глава государства ограничивался согласием с выводами и не принимал конкретных мер, тогда как спецслужбы не могут действовать без политической воли руководства.

Ветеран также отметил, что, несмотря на усиление КГБ армейскими подразделениями и принятие закона о госбезопасности весной 1991 года, внутри ведомства в тот период падали дисциплина и уровень ответственности, назвав покушение на Горбачева в 1990 году серьезным провалом службы.