Москва28 нояВести.Бывший полковник КГБ СССР Алексей Егоров заявил, что президент СССР Михаил Горбачев не позволял органам госбезопасности эффективно противодействовать распаду страны. Об этом ветеран спецслужбы рассказал в интервью журналу "Национальная оборона", текст которого приводит РИА Новости.
По словам Егорова, он регулярно готовил для руководства страны аналитические записки об обострении обстановки, однако глава государства ограничивался согласием с выводами и не принимал конкретных мер, тогда как спецслужбы не могут действовать без политической воли руководства.
Ветеран также отметил, что, несмотря на усиление КГБ армейскими подразделениями и принятие закона о госбезопасности весной 1991 года, внутри ведомства в тот период падали дисциплина и уровень ответственности, назвав покушение на Горбачева в 1990 году серьезным провалом службы.