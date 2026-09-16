Ветеран СВО об игре "Куинджи, 93": заставляет задуматься о событиях в истории Ветеран СВО высоко оценил игру "Куинджи, 93" о событиях в Мариуполе

Москва16 сен Вести.Ветеран спецоперации с позывным Волчок в беседе с ИС "Вести" высоко оценил российскую игру про СВО "Куинджи, 93", отметив, что она заставляет задуматься об исторических событиях и может выступать в качестве мягкой силы.

Компьютерная игра о событиях в Мариуполе весной 2022 года создана молодой командой из Донбасса. В сюжете повествуется о 18-летнем парне с Донбасса, который после призыва отца на фронт отправляется волонтером в Мариуполь.

По словам Волчка, сюжет игры несет в себе глубокий смысл.

Я не могу себе позволить назвать это просто игрой. Это произведение… Этот продукт может выступать в роли мягкой силы, которая может действительно заставить задуматься об определенных событиях в нашей истории, без прикрас, без каких-то там фанфар: вот как это было, вот так люди и жили, так это и происходило, так участвовали наши парни в этих событиях рассказал Волчок

Стример высоко оценил звуковой дизайн игры.

Саунд-дизайн просто шедевральный. Мое почтение саунд-дизайнерам — звуки канонады артиллерии, звуки прилетов… Ни одна игра не воспроизводит этот уровень отметил он

Ранее продюсер Дарья Островская назвала невероятным уровень мастерства разработчиков видеоигр из России.