Визит Трампа в Китай назвали пугающим для Тайваня Историк Сидоров: Трамп своим визитом в КНР вызвал испуг у Тайваня

Москва17 мая Вести.Состоявшийся на этой неделе визит президента США Дональда Трампа в Пекин вызвал испуг у Тайваня. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал историк-международник Андрей Сидоров.

Трамп поставил задачу, что Соединенные Штаты к концу его президентства, к январю 2029 года, должны занять приблизительно 40-50% мирового рынка микросхем. И выполняет. Тайвань испугался. То, чего достиг Трамп своим визитом [в Пекин] - это испуг тайванцев. Если вспомнить, то в марте 2025 года крупнейшая [по производству полупроводников] тайваньская компания TSMC заключила контракт на 100 млрд долларов на строительство пяти заводов по микросхемам в Соединенных Штатах. Сейчас общий ее объем - 165 млрд. Трамп хочет переместить эту промышленность, это производство в Соединенные Штаты. Испугал он Тайвань? Испугал, безусловно отметил эксперт

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Китая Ван И заявил, что страны Запада продолжают вести опасные игры вокруг Тайваня.

На днях после своего визита в Пекин президент США Дональд Трамп обратился к КНР и Тайваню с призывом "остудить пыл". По его словам, США не хотели бы воевать с КНР ради независимости Тайваня.