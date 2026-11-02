Визы в Черногорию: что изменится для россиян Эксперт Котляр: после введения виз турпоток в Черногорию упадет на 30%

Москва2 ноя Вести.С 1 ноября Черногория ввела визы для россиян. О том, что изменится для туристов KP.RU рассказала основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму "Майэль Тревел" Майя Котляр.

Напомню, что прямого авиасообщения с Черногорией нет уже пятый год. Туристы добираются с пересадками, и это уже не массовое направление, это не та Черногория, которую мы знали 5-6 лет назад, массовая и дешевая. Сегодня она уже достаточно дорогая, и с точки зрения перелетов, и с точки зрения размещения рассказала Котляр

Теперь к непростой логистике добавляется ещё и визовая процедура. Это неприятно, и турпоток в Черногорию, конечно же, снизится, считает эксперт. Прогноз: он упадает на 25-30%. Кроме того, часть туристов переориентируется на Турцию и другие направления, куда проще добраться без дополнительных формальностей.

В Черногорию будут летать в основном те, у кого там есть недвижимость и ВНЖ, либо семейные связи. И совсем заядлые любители Черногории, ее фанаты. Введение виз - действительно серьезный барьер говорит эксперт

Но в целом российские туристы все равно не перестали путешествовать, напомнила Котляр. Они психологически уже адаптировались - после ковида их вообще ничем не удивишь.