Москва4 октВести."ВКонтакте" продала 40% доли в компании "Интикетс", которая покупалась для развития "Пушкинской карты". Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу холдинга VK.
Уточняется, что "Интикетс" выступала агентом по продаже билетов на концерты американского рэпера Канье Уэста.
VK продала 40% доли в "Интикетс". VK продолжит развитие сервиса VK Билеты и поддержку проекта "Пушкинская карта" на базе собственных технических решений и инфраструктурыотмечается в сообщении
"ВКонтакте" купила долю в "Интикетс" в мае 2024 года для реализации задач по развитию "Пушкинской карты" в качестве доверенной информационной системы, повышения эффективности программы и обеспечения безопасности для участников.
Ранее сообщалось, что суд наложил арест в пределах 115,5 тысячи рублей в отношении организатора анонсированных концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Третьими лицами по делу привлечены ООО "Зенит-Арена" и ООО "Интикетс".