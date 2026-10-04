"ВКонтакте" продала купленную для "Пушкинской карты" долю в платформе

"ВКонтакте" продала долю в платформе, которую покупала для "Пушкинской карты" "ВКонтакте" продала купленную для "Пушкинской карты" долю в платформе

Москва4 окт Вести."ВКонтакте" продала 40% доли в компании "Интикетс", которая покупалась для развития "Пушкинской карты". Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу холдинга VK.

Уточняется, что "Интикетс" выступала агентом по продаже билетов на концерты американского рэпера Канье Уэста.

VK продала 40% доли в "Интикетс". VK продолжит развитие сервиса VK Билеты и поддержку проекта "Пушкинская карта" на базе собственных технических решений и инфраструктуры отмечается в сообщении

"ВКонтакте" купила долю в "Интикетс" в мае 2024 года для реализации задач по развитию "Пушкинской карты" в качестве доверенной информационной системы, повышения эффективности программы и обеспечения безопасности для участников.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест в пределах 115,5 тысячи рублей в отношении организатора анонсированных концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Третьими лицами по делу привлечены ООО "Зенит-Арена" и ООО "Интикетс".