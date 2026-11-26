Владимир Путин о роли ИИ в труде: работа не волк — не наш лозунг Путин пошутил о труде в эпоху развития искусственного интеллекта

Москва26 ноя Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми специалистами в сфере искусственного интеллекта прокомментировал перспективы автоматизации труда. Глава государства с юмором заметил, что трудиться человеку все равно придется.

Но в любом случае надо работать. И работа не волк, в лес не убежит - не наш лозунг. В любом случае надо работать повторил глава государства с улыбкой

Реплика прозвучала в ответ на слова одного из участников беседы о том, что в скором времени ИИ возьмет на себя базовые задачи начинающих кадров, а обязанности нынешнего среднего звена станут для молодых специалистов новым стартовым уровнем.