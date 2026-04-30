Москва30 апр Вести.Телеведущий Владимир Соловьёв принял решение оказать финансовую поддержку благотворительному проекту, занимающемуся вопросами реабилитации животных. Пожертвование в размере одного миллиона рублей было направлено в организацию, помочь которой ранее во время эфира с Соловьёвым просила блогер Виктория Боня.

В распоряжении информационной службы "Вести" находится подтверждающий совершение перевода на сумму в 1 млн рублей документ.

Ранее, 28 апреля, прошел телемост с Соловьёвым и Боней. До этого телеведущий раскритиковал блогера за высказывания в интернете. В ходе эфира Соловьёв признал, что ему следовало "гораздо строже относиться к своим словам", сказанным в адрес блогера. Боня поблагодарила Соловьёва за принесенные ей извинения. Журналист также предложил блогеру объединиться и создать совместную платформу для сбора обращений и помощи россиянам.