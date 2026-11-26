Москва26 нояВести.Внешний госдолг Венесуэлы превысил $237,5 млрд, что составляет 242% валового внутреннего продукта (ВВП) страны, отмечено в плане "Венесуэла возрождается", представленном министерством экономики и финансов Венесуэлы.
На гособлигации страны приходятся 49,1% суммы долга, то есть $116,5 млрд.
Кроме того, долг государственной нефтегазовой компании Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) составляет $67,3 млрд и включает векселя, обязательства перед поставщиками, совместными предприятиями (СП) и трудовыми коллективами.
Вице-президент по вопросам экономики Венесуэлы Каликсто Ортега отметил, что власти страны занимаются реструктуризацией госдолга.
Для достижения этой цели мы руководствуемся принципами устойчивости, всестороннего подхода, добросовестности, прозрачности и оперативностиприведены в плане слова Ортеги
Венесуэла восстановила представительство в многосторонних финансовых организациях и ведет переговоры по урегулированию задолженности, заключил Ортега.
Между тем США и Венесуэла подписали соглашение о сотрудничестве в обороне.