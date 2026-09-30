Москва30 сен Вести.Российский младший сержант с позывным Арахис сбил 52 беспилотника. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в репортаже о работе 50-й бригады беспилотных систем "Варяг" изданию KP.RU.

Сейчас на счету бойца 52 беспилотника отметил военкор

По данным журналиста, Арахис родом из Богородска Нижегородской области. До службы с беспилотниками он служил во флоте, а по гражданской специальности является автомехаником. В 2025 году бойцу предложили заняться дронами, хотя до этого он был знаком с ними только по роликам в интернете.

Первой целью Арахиса стал американский беспилотник "Хорнет" с машинным зрением, способный самостоятельно выслеживать транспорт на дорогах. Военнослужащий рассказал, что во время первого боевого вылета у него дрожали руки, однако цель он поразил и был этому очень рад.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 08.00 до 20.00 29 сентября сбили 21 украинский дрон над регионами России.