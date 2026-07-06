Военкор Поддубный: мы должны быть готовы встретить фронтовиков после победы Поддубный рассказал, какой в итоге должна быть система поддержки фронтовиков

Москва6 июл Вести.Государство налаживает систему поддержки фронтовиков, которая должна будет в полной мере заработать после окончания специальной военной операции (СВО). Об этом заявил ИС "Вести" заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

Меры поддержки ветеранам СВО и их родственникам - огромная работа, очень важная и очень нужная Отечеству, подчеркнул он.

На самом деле сейчас происходит абсолютно верный процесс. Пока идут боевые действия, фронтовики возвращаются домой не настолько массово. И сейчас государство фактически конструирует всю систему послевоенной поддержки фронтовиков. После победы огромное количество людей захотят уйти из армии, и мы должны быть готовы к встрече. Для этого должны быть отработаны механизмы, они должны быть сформированы, и они должны работать хорошо. При этом мы всегда это подчеркиваем: нужно быть реалистами. Нельзя давать невыполнимых обещаний. Поэтому каждая мера поддержки, каждый шаг, он должен соответствовать реальности, должен соответствовать бюджету, должен соответствовать экономическим реалиям, он должен быть согласован с правительством. Огромная работа, очень важная работа сказал Поддубный

При этом, отметил военкор, данный процесс не односторонний.

Государство не только поддерживает ветеранов СВО - фронтовики поддерживают государство. Это огромный резерв для ускорения развития в экономике, в культуре, для ускорения развития везде - вообще по всем направлениям. Потому что принципиальные люди, люди, которые понимают цену жизни и цену смерти, люди, которые сейчас самоотверженно бьются за свое Отечество - ничто им не мешает самоотверженно биться за свое Отечество и в мирной жизни сказал Поддубный

Военкор отметил работу партии "Единая Россия", членом которой является, над формированием целого образовательного блока, направленного в первую очередь на обеспечение фронтовикам возможности получить новые навыки, в чем-то переквалифицироваться, а в чем-то - подтвердить навыки, полученные в зоне боевых действий.

А их можно адаптировать - и бесшовно адаптировать - к гражданской жизни. В первую очередь, компетенции в сфере беспилотных систем, в сфере связи. А сейчас война высокотехнологичная - но и жизнь высокотехнологична сказал Поддубный

Он также подчеркнул важность всеобъемлющих мер поддержки для людей, получивших тяжелые ранения либо инвалидность.

Здесь мы вообще обязаны сделать так, чтобы максимально безболезненно прошла адаптация парней. Это очень важно. В этом смысле партия готова работать вместе и с фондом "Защитники Отечества", и с правительством - и уже работает - для того, чтобы законодательный пакет полностью соответствовал всем потребностям. Важно, что и в партии за это отвечают фронтовики. Здесь очень серьезный уровень компетенции и понимания проблем, и эмпатии по отношению к людям, чьи проблемы партия будет решать. Это, как мне кажется, ключ к успеху резюмировал Поддубный

Ранее Евгений Поддубный рассказал подробности освобождения города Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР).