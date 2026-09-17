Военные парашютисты застряли на деревьях в Бельгии и не могли слезть сами RTL: пятерых военных парашютистов пришлось снимать с деревьев в Бельгии

Москва17 сен Вести.В бельгийской провинции Лимбург пришлось снимать с деревьев пятерых военных парашютистов, участвовавших в международных учениях Falcon Leap. Информацию об этом распространил телеканал RTL.

Инцидент произошел 17 сентября в коммуне Хехтел-Эксел. По данным телеканала, сильный порыв ветра отнес парашютистов не туда, где они планировали приземлиться. В итоге все парашютисты оказались на деревьях: речь идет об американцах, британцах и немцах.

На место вызвали спасателей и альпинистов. Когда участники спасательной операции прибыли на место, четверо попавших в нестандартную ситуацию парашютистов все еще оставались на деревьях, самостоятельно слез только один.

Два парашютиста получили серьезные травмы и были доставлены в больницу.

Международные воздушно-десантные учения Falcon Leap с 7 по 18 сентября. В учениях, стартовавших в Нидерландах, задействованы военные из 11 стран, включая Нидерланды, Италию, Германию, Грецию, Польшу и другие.

14 июня СМИ сообщали о другом инциденте: самолет с парашютистами разбился недалеко от американского города Батлер, штат Миссури. Жертвами авиакатастрофы стали 12 человек.