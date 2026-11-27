МО РФ сообщило о сбитии беспилотников ВСУ воздушными таранами над "Новороссией"

Военные РФ сбили беспилотники ВСУ воздушными таранами над трассой "Новороссия" МО РФ сообщило о сбитии беспилотников ВСУ воздушными таранами над "Новороссией"

Москва27 ноя Вести.Министерство обороны России сообщило, что расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" поразили ряд целей воздушными таранами в районе трассы "Новороссия".

По данным ведомства, что над трассой "Новороссия" воздушными таранами были сбиты многофункциональный БпЛА "Довбуш", дроны-"камикадзе" "Рубака", Trust и американские Hornet, дальнобойные B-2, а также дроны-"приманки" "Майя".

Ранее Минобороны РФ сообщало о перехвате 318 украинских беспилотников над регионами России в ночь на 27 ноября.