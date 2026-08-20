Российские войска сбили над трассой "Новороссия" дроны ВСУ, сделанные в США

ВС РФ сбили дроны-камикадзе ВСУ производства США над трассой "Новороссия" Российские войска сбили над трассой "Новороссия" дроны ВСУ, сделанные в США

Москва20 авг Вести.Силы российской ПВО путем воздушных таранов сбили над трассой "Новороссия" украинские беспилотники-камикадзе американского производства, сообщает Минобороны РФ.

Военное ведомство опубликовало кадры работы бригады войск беспилотных систем "Варяг".

Воздушными таранами расчетов ПВО отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" над трассой "Новороссия" были сбиты дроны-камикадзе Trust, "Бобер", Hornet (американского производства), дальнобойные ударные FP-1, а также - дроны-приманки "Майя" говорится в сообщении

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что дроны-перехватчики защищают движение по трассе "Новороссия", которая проходит вдоль Азовского моря. По его словам, у противника нет шансов перерезать это направление, дорога полностью контролируется.