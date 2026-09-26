Военные ведомства КНР и США подпишут меморандум о предотвращении кризисов Вооруженные силы США и КНР условились подписать антикризисный меморандум

Москва26 сен Вести.Представители Вооруженных сил США и Китая договорились в кратчайшие сроки подписать меморандум по предотвращению кризисных ситуаций. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Соглашение было достигнуто в ходе государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. Также будет продолжено сотрудничество по поиску останков военнослужащих США, погибших на территории Китая в годы Второй мировой войны.

ВС Китая и США договорились в кратчайший срок подписать меморандум о взаимопонимании по укреплению связей и предотвращению кризисных ситуаций говорится в тексте

Президент США Дональд Трамп по итогам визита Си Цзиньпина в Штаты заявил, что Вашингтон и Пекин сделали огромные шаги навстречу друг другу.