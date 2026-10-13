Военный эксперт допустил, что хуситы могут использовать ИИ для разработки ракет Военный эксперт Кнутов: хуситы могли применять ИИ при разработке ракет

Москва13 окт Вести.Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов допустил, что хуситы из движения "Ансар Алла" могут использовать искусственный интеллект (ИИ) для разработки ракет. Об этом он заявил в интервью KP.RU.

Ранее американская компания Anthropic, один из крупнейших разработчиков искусственного интеллекта, утверждала, что хуситы применяли ее модели при создании ракет.

По словам эксперта, такая возможность вполне реальна, однако потенциал хуситов ограничен доступом к американским и китайским нейросетям.

Охотно верю. Другое дело, что их возможности ограничены доступом к американским или китайским нейросетям сказал он

Кнутов отметил, что ИИ уже применяют при разработке современных вооружений. В частности, значительная часть проекта американского стратегического бомбардировщика B-21 Raider создавалась с использованием этой технологии. С помощью ИИ также проектируют самолеты шестого поколения в США и Китае.

Ранее хуситы заявили об атаках на аэропорты Эр-Рияда и Даммама, а также на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии.

10 октября удар по аэропорту Эр-Рияда привел к гибели не менее 12 человек, более 300 были ранены. 11 октября при атаке на столичный аэропорт погиб один человек, еще 11 пострадали.

12 октября хуситы вновь атаковали международный аэропорт имени короля Халеда в Эр-Рияде.