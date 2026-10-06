Москва6 окт Вести.Зачистка волчанского котла позволит РФ расширить буферную зону вдоль своей границы, а также ограничить возможности украинской артиллерии. Об этом ИС "Вести" рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, когда противник в окружении будет полностью ликвидирован зона безопасности увеличится на на 20 километров.

Сама зачистка котла позволит нам отодвинуть буферную зону на 20 километров от нашей границы. Что очень прилично. Почему? Потому что, во-первых, Украина не сможет посылать диверсионно-разведывательные группы к нам в тыл. Это с одной стороны, с другой стороны, применять обычную тяжелую артиллерию, она окажется в зоне досягаемости всех наших средств, включая дроны подчеркнул Кнутов

Ранее бойцы ВС РФ предотвратили попытку ВСУ прорвать волчанский котел. В операции противник задействовал две бронированные машины "Казак".