Военный эксперт: крупный бизнес на Украине поддерживает ВСУ Эксперт Киселев: Киев не заинтересован в мире, поскольку бизнес обеспечивает ВСУ

Москва14 ноя Вести.Практически весь крупный бизнес Украины оказывает поддержку ВСУ, поэтому Киев не заинтересован в мирном урегулировании. Такое мнение высказал военный эксперт Виталий Киселев.

Любые крупные предприятия сегодня полностью обеспечивают ВСУ. То есть логистика – это крупные торговые центры – компании предоставляют не только свой автотранспорт для доставки боеприпасов, но и предоставляют площади для хранения ракет, боеприпасов, сборки и БПЛА, и FPV-дронов, и так далее пояснил он в беседе с ТАСС

По его словам, заинтересованность бизнеса состоит в том, что какие-то компании получают плату за аренду помещений, кому-то предоставляются различные льготы.

Ранее украинский премьер-министр Сергей Корецкий призвал местный бизнес готовиться к худшему сценарию и думать об альтернативных производственных площадках.