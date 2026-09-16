Москва16 сен Вести.Удары Вооруженных сил РФ по подвижному составу и узловым станциям железной дороги на Украине привели к критическому дефициту локомотивов и вызвали проблемы для украинской военной экономики. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" военный эксперт Алексей Леонков.

Эксперт отметил, что железнодорожный транспорт — вторая по значимости транспортная артерия, которая обеспечивает боевиков на линии боевого соприкосновения всем необходимым, а также участвует в перераспределении грузовых потоков для организации производств дальних беспилотников самолетного типа и крылатых ракет. Также железная дорога позволяет развозить грузы из морских портов Украины.

Мы не первый раз пытались как-то нарушить функционирование этой сети - атаковали железнодорожные узлы, работали по системе электроэнергетики, которая снабжала железную дорогу электроэнергией, - но, скажем, результаты были таковы, что она все-таки продолжала функционировать. И вот когда начали бить именно по локомотивам, по всем видам локомотивов, особенно тем, которые работают на дизельном топливе, это начало приносить результаты. Железнодорожные перевозки стали критичны для украинской военной экономики сказал эксперт

По его словам, противник применял различные ухищрения, чтобы замаскировать военные грузы на железной дороге.

Пускал, например, по железнодорожным путям смешанные составы, когда едут гражданские и военные, когда военные грузы включены в состав с гражданскими вагонами, в которых едут простые граждане Украины. То есть хитрил, юлил, делал все, что хотел. Но вот удары по электролокомотивным депо привели к тому, что Украина начала взывать ко всему миру о том, что у нее проблемы с железнодорожными перевозками отметил Леонков

По его словам, информации о количестве локомотивов на Украине нет - она полностью засекречена, однако сейчас уже можно говорить об их остром дефиците.

Сейчас у Украины не просто дефицит этого локомотивного депо, а критический дефицит. И восстановить его в ближайшее время не могут, а адаптация европейского железнодорожного транспорта с изменением колеи и так далее - он все-таки должен пройти какую-то локализацию, и кто-то должен за это заплатить. А Украине требуется восстановление железнодорожного сообщения здесь и сейчас, но Европа бессильна оказать ей в этом помощь подчеркнул Леонков

В последнее время российские военные регулярно сообщают об ударах по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины. В понедельник Минобороны информировало, что при ударах российских войск поражены локомотивы и воинские эшелоны в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.