Москва25 сен Вести.Винтовые "Герани" эффективно показывают себя вдоль линии боевого соприкосновения (ЛБС) на небольших дистанциях. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал глава центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Эксперт отметил, что "Герани" являются хорошей альтернативой авиации в случае отсутствия планирующих бомб.

Важно отметить, что "Герани", которые сейчас противник научился, не реактивные, а обычные винтовые "Герани", которые противник научился сбивать, потому что они ввели большое количество дронов-перехватчиков, самых разных, много, действительно работают. Вот, против реактивных у них есть проблемы, хотя там Зеленский заявляет, что уже шесть типов там разрабатывается, так вот эти обычные винтовые "Герани" мы используем либо в плохую погоду, когда перехватчики не летают, либо вдоль линии фронта, что, кстати, важно и на небольших дистанциях 100–150 км. Фактически в режиме FPV дрон работает с увеличенной боевой частью заявил Клинцевич

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары с применением БПЛА "Герань-4 Сикер" по пяти перевозившим грузы военного назначения морским сухогрузам в порту Одессы и акватории Черного моря.