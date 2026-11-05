Военный эксперт оценил темпы строительства подводных крейсеров в России Дандыкин заявил о мировом лидерстве России в строительстве атомных подлодок

Москва5 ноя Вести.Россия вышла на первое место в мире по строительству ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвертого поколения, опередив США. Об этом KP.RU заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Дандыкин назвал достижения отечественного кораблестроения заслугой конструкторов и рабочих, подчеркнув при этом высокую стоимость подобных проектов.

Строим немало - на уровне атомных подлодок, многоцелевых в том числе. По строительству ракетных подводных крейсеров стратегического назначения четвертого поколения мы вышли на первое место в мире сказал он

Эксперт при этом отметил, что масштабные программы военного кораблестроения – это серьезная нагрузка даже для государств с большими ресурсами. В качестве примера Дандыкин привел США, которые, по его оценке, сталкиваются с трудностями при строительстве подводных лодок новых поколений и надводных кораблей.

Ранее сообщалось, что атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" Тихоокеанского флота запустил межконтинентальную баллистическую ракету "Булава". Пуск ракеты осуществлялся из подводного положения.