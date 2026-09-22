Москва22 сенВести.При освобождении населенного пункта Ольховатка штурмовым группам оказывалась мощная поддержка артиллерии, минометов, РСЗО, а также активно применялись беспилотники. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал начальник штаба с позывным Шура.
По словам военного, именно комплексная поддержка позволила занять населенный пункт.
Штурмовым группам оказывалась очень сильная поддержка: артиллерия, минометы и РСЗО, FPV дроны типа "КВН", радио-FPV дроны, соответственно, и сбросы с [дронов] квадрокоптерного типа, сбросы с тяжелых гексакоптеров типа "Мангас"рассказал Шура
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья на харьковском направлении.