Военный рассказал, что помогло штурмовикам освободить Ольховатку Боец ВС РФ раскрыл, что помогло штурмовикам взять Ольховатку

Москва22 сен Вести.При освобождении населенного пункта Ольховатка штурмовым группам оказывалась мощная поддержка артиллерии, минометов, РСЗО, а также активно применялись беспилотники. Об этом в интервью информационной службе "Вести" рассказал начальник штаба с позывным Шура.

По словам военного, именно комплексная поддержка позволила занять населенный пункт.

Штурмовым группам оказывалась очень сильная поддержка: артиллерия, минометы и РСЗО, FPV дроны типа "КВН", радио-FPV дроны, соответственно, и сбросы с [дронов] квадрокоптерного типа, сбросы с тяжелых гексакоптеров типа "Мангас" рассказал Шура

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья на харьковском направлении.