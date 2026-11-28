Володин: правила оформления патентов для мигрантов изменятся в декабре

Володин рассказал о новых законах, которые вступят в силу в декабре Володин: правила оформления патентов для мигрантов изменятся в декабре

Москва28 ноя Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые вступают в силу в декабре. Соответствующий пост опубликован на его канале в мессенджере МАХ.

Так, ужесточается миграционная политика. В частности, начнут действовать новые правила оформления патентов для мигрантов.

Ужесточение миграционной политики. Полноценно заработает ресурс "Цифровой профиль иностранного гражданина". Также начнут действовать новые правила оформления патентов для мигрантов и выдачи разрешений на их привлечение на работу написал Володин

По его словам, данные меры позволят повысить эффективность борьбы с нелегальной миграцией.

Кроме того, ожидается усиление контроля за доходами людей, признанных иностранными агентами. По заявлению Володина, усовершенствован механизм обмена информацией по операциям, счетам и вкладам иностранных агентов. В публикации председателя Госдумы сказано, что Минюст будет запрашивать данные в электронной форме, а банки и органы власти обязаны направлять сведения о финансово-хозяйственной деятельности иноагентов в течение трех суток.

Помимо этого, вступают в силу и нововведения, связанные с противодействием мошенникам. С декабря банки и микрофинансовые организации будут обязаны предоставлять в бюро кредитных историй сведения о договорах потребительского займа для предупреждения вероятной аферы.

Кроме того, россиян ждут нововведения, связанные с информированием детей-сирот о льготах и проверкой сведений о производстве лекарств.

Ранее ИС "Вести" подробно рассказывала, что изменится в жизни россиян с 1 декабря.