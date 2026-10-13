Володин: всех "Шольцев" и "Макронов" забудут также как Байдена

Володин заявил, что все "Шольцы" и "Макроны" уйдут вслед за Байденом Володин: всех "Шольцев" и "Макронов" забудут также как Байдена

Москва13 окт Вести.Таких политиков, как экс-канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и прочих, забудут вслед за бывшим президентом США Джо Байденом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, во время своего президентского срока Байден "натворил многое", но сейчас его никто не вспоминает.

Сейчас мы видим, что происходит в Германии, что происходит во Франции. Вот эти все "Шольцы", "Макроны" уйдут туда же, куда ушел Байден сказал Володин

11 октября сообщалось, что рейтинг популярности Макрона достиг исторического минимума — 15%, что стало самым низким уровнем поддержки политика за весь период его нахождения у власти с 2017 года.