Москва22 ноя Вести.Оборонная промышленность Украины исчерпала предел своих возможностей. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из этой сферы и военных аналитиков.

По информации издания, Украина не может выпускать ракеты в тех же объемах, что и Россия. Финансирование распределяется на большое количество компаний, поэтому лучшим из них доступно лишь ограниченное количество средств. Кроме того, наблюдаются трудности в поиске работников и расширении производства.

Оборонная промышленность Украины… скорее всего, достигла своего потолка говорится в публикации

Между тем оборонных компаний на Украине стало настолько много, что рынок не способен обеспечить рост каждой из них.

Обеспечить достаточное [число] квалифицированных людей для расширения деятельности в стране, где миллионы уехали или служат в армии, проблематично цитирует газета одного из руководителей оборонного бизнеса

Поиск помещения для расширения стартапа – не менее тяжелая задача, так как владельцы недвижимости не хотят подставлять объекты под удар.

Ранее военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный объяснил, почему ВСУ не могут применять безэкипажные катера (БЭК) в Финском заливе.