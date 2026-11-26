Москва26 ноя Вести.Избыточный прием магния может вызвать диарею и тошноту, рассказала NEWS.ru врач-нутрициолог, специалист по превентивной медицине ФНКЦ ФМБА России Ряна Зубаилова. По ее словам, дозировка добавки должна учитывать потребности и рацион конкретного человека.

Избыток магния из добавок может вызывать диарею, тошноту и боли в животе. Он необходим организму, однако принимать его стоит с учетом питания, состояния здоровья и индивидуальных потребностей, а не потому, что о нем говорят все заявила Зубаилова

Нутрициолог отметила, что значительное количество магния содержится в кашах, бобовых и орехах. Добавка, по ее словам, не заменяет лекарственные препараты, однако при правильной схеме приема приносит организму пользу.

Ранее нутрициолог Вероника Сергунина посоветовала, чем лучше заменить строгую детокс-диету