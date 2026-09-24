Москва24 сен Вести.В этом году грибники и дачники массово жалуются на нашествие лосиных мух, которые облепляют человека в лесу. Причем, укусы этих насекомых могут вызывать отеки, похожие на укусы клещей. В беседе с МК.RU врач-эпидемиолог НМИЦ ЛРЦ Минздрава РФ Валерия Кравцова рассказала, как отличать эти укусы.

Лосиная муха, или оленья кровососка, которую в народе ошибочно называют лосиным клещом, сбрасывает крылья сразу после того, как приземляется на тело хозяина. Она питается кровью и размножается в шерсти животных или волосах человека, что предает ей сходство с клещами. Тем более, что укус лосиной мухи может оставить красное кольцо на коже, как при укусе клеща. Но красное кольцо после укуса не означает автоматически боррелиоз, объясняет врач.

- Для лосиной мухи нее более характерны зудящие красные или розовые папулы, которые появляются в первые часы или сутки и сохраняются довольно долго. Для болезни Лайма после укуса клеща характерно другое поведение: пятно постепенно увеличивается в размерах в течение нескольких дней, нередко превышая пять сантиметров. Просветление в центре возможно, но классической «мишени» может вообще не быть. Такая эритема обычно не сильно зудит и не болит. Поэтому ориентироваться только на форму пятна нельзя объясняет Валерия Кравцова.

Особенно важно обратиться к врачу, если оно продолжает увеличиваться или одновременно появились температура, слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах, напоминает специалист.