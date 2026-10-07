Врач описала, что происходит с пациентом после заражения бешенством

Врач рассказала, что делают с человеком после заражения бешенством Врач описала, что происходит с пациентом после заражения бешенством

Москва7 окт Вести.Национальные клинические рекомендации разных стран сходятся на том, что при развитии бешенства человеку показана лишь интенсивная поддерживающая терапия. Об этом MK.RU рассказала врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Тюменского ГМУ Мария Антонова.

Она отметила, что в мире до сих пор нет официально одобренного специфического лечения бешенства после появления симптомов.

При развитии симптомов болезни человеку оказывают паллиативную помощь. Она направлена на уменьшение внешних раздражителей – резких звуков, яркого света, которые провоцируют судороги, поддержание жизненных функций и уменьшение страданий пояснила инфекционист

Антонова добавила, что при судорогах и возбуждении пациентам вводят седативные и обезболивающие средства, а также погружают человека в медикаментозный сон. Кормление происходит через зонд. При необходимости больного подключают к ИВЛ.

По словам врача-инфекциониста, ученые по всему миру до сих пор ищут эффективный способ лечения бешенства. Один из методов под названием "Милуокский протокол", как отметила Антонова, не является действенным.

В настоящий момент Милуокский протокол считается методом, который не доказал свою эффективность, и не является общепризнанным. В нашей стране этот метод также не включен в клинические рекомендации подчеркнула Антонова

Ранее стало известно, что житель Крыма скончался от бешенства после того, как его укусил собственный домашний кот. Оказалось, питомец часто бывал на самовыгуле и мог неделями не появляться дома.