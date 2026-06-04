Москва4 июн Вести.Хантавирус характерен для приволжских регионов России, сообщила РИА Новости врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Сибирского государственного медуниверситета Юлия Минакова.

Она пояснила, что это эндемичное, то есть "привычное" для этих регионов заболевание, поэтому с ним научились хорошо бороться.

Хантавирусная инфекция в России протекает преимущественно как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Чаще всего в России болезнь регистрируется в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Самарской, Ульяновской областях сообщила эксперт

Вспышка хантавируса произошла на MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Судно прибыло 10 мая к берегам Канарских островов, пассажиров эвакуировали. После этого оно направилось в Роттердам.