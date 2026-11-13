Врач-уролог назвал продукты, полезные для мужского здоровья Уролог Кахоров: грецкие орехи и миндаль помогают мужчинам усиливать эрекцию

Москва13 ноя Вести.Грецкие орехи, миндаль, фундук и фисташки могут положительно влиять на мужское здоровье. Регулярное включение этих продуктов в рацион способствует улучшению состояния сосудов, что важно для эректильной функции, заявил врач-уролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Муроджон Кахоров в разговоре с NEWS.ru.

Врач пояснил, что в перечисленных продуктах содержатся полезные жиры, минералы и антиоксиданты, которые положительно влияют на здоровье мужчин.

Какие продукты полезны для мужского здоровья? Грецкие орехи, миндаль, фундук и фисташки содержат ненасыщенные жиры, растительный белок, клетчатку, магний и антиоксидантные соединения сказал он

Собеседник издания выделил из этого списка грецкие орехи. Кахоров пояснил, что они являются источником альфа-линоленовой кислоты – растительной омега-3 жирной кислоты, которая очень полезна для сосудов.

Ранее доцент Пироговского университета Ольга Тарасова отметила, что переизбыток орехов может быть вреден для организма и не является оптимальным вариантом для осеннего перекуса.