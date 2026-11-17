Временная руководительница Nvidia не знает, как поступить с детьми Хуанга NYT: Nvidia столкнулась с непростой ситуацией из-за детей Дженсена Хуанга

Москва17 ноя Вести.Исполняющая обязанности главы компании Nvidia Колетт Кресс не знает, как поступить с родственниками бывшего гендиректора корпорации Дженсена Хуанга, которые в ней работают, заявила газета The New York Times (NYT).

В Nvidia продолжают работать дочь Хуанга Мэдисон, ее муж Нико Капрез, а также сын экс-гендиректора Спенсер. Все трое занимают ключевые должности внутри компании: Спенсер Хуанг является директором по управлению продуктами в направлении робототехники, Капрез занимает должность вице-президента по развитию инфраструктуры искусственного интеллекта, а Мэдисон до увольнения отца фактически возглавляла его аппарат, поэтому обрела большое влияние и полномочия в отношении других руководителей Nvidia.

Это влияние создает серьезную проблему для Колетт Кресс, временно исполняющей обязанности генерального директора Nvidia… Госпоже Кресс предстоит быстро определить, насколько большими полномочиями будет обладать Мэдисон Хуанг в компании после ухода ее отца. Ей также придется решить, что делать с другими членами семьи господина Хуанга говорится в публикации

Сохранение Мэдисон Хуанг на ее посту вызывает беспокойство у высшего руководства Nvidia, поскольку в совете директоров опасаются, что у нее может появиться конфликт интересов из-за преданности отцу.

Эти опасения усилились, когда знакомые, партнеры и друзья Дженсена Хуанга, включая президента США Дональда Трампа, начали высказываться в пользу его возвращения на пост, добавили журналисты. И Хуанг выразил готовность вернуться в компанию.

В начале ноября Дженсен Хуанг оказался в центре скандала из-за сообщений о романтической связи с китайской предпринимательницей Элис Хуанг, которую подозревают в связях со спецслужбами КНР. Элис Хуанг также известна под китайским именем Хуанг Лэ. По данным китайского финансового издания Caixin, ей около 42 лет.

После скандала Хуанг покинул свой пост и вышел из совета директоров Nvidia, а компания начала независимое расследование ситуации. МИД Китая назвал обвинения в "китайском шпионаже" вокруг дела Nvidia беспочвенными, однако компания из-за скандала уже понесла многомиллиардные убытки.

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что Элис Хуанг является китайской шпионкой. Также глава Белого дома заявлял, что Дженсен Хуанг должен вернуться на пост главы Nvidia.

Ожидается, что Хуанг и главный юрисконсульт Nvidia Тим Титер официально выступят перед Конгрессом США в начале декабря, чтобы дать парламенту ответы на вопросы, касающиеся этого скандала.