Минобороны РФ: в Киеве поражено предприятие по производству спецавтомобилей ВСУ

ВС РФ атаковали дронами завод по производству спецмашин для ВСУ в Киеве Минобороны РФ: в Киеве поражено предприятие по производству спецавтомобилей ВСУ

Москва16 сен Вести.Российские военные нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Киеве, который выпускал специализированную технику для нужд украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в результате атаки поражено ОАО "Киевское автотранспортное предприятие". Это производство было ориентировано на выпуск специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения ВСУ.

ВС РФ ночью ударили беспилотниками по портам, судам и предприятиям ВПК Украины.