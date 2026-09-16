Москва16 сенВести.Российские военные нанесли удар беспилотниками по промышленному объекту в Киеве, который выпускал специализированную технику для нужд украинских вооруженных формирований. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, в результате атаки поражено ОАО "Киевское автотранспортное предприятие". Это производство было ориентировано на выпуск специализированных автомобилей, предназначенных для оснащения ВСУ.
ВС РФ ночью ударили беспилотниками по портам, судам и предприятиям ВПК Украины.