Москва15 сенВести.ВС РФ в ночь на 15 сентября нанесли удары по портам, судам и логистическим центрам на Украине, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУотмечается в сообщении ведомства
В Великой Балке Одесской области поражен логистический центр, где хранились и распределялись поступающие на Украину из-за рубежа военные грузы. В порту Черноморск поражены сухогруз и паром, доставлявшие грузы для ВСУ.
Также российские военные продолжают наносить удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для перевозки военных грузов из Европы.
Накануне в Минобороны сообщили о нанесенных ударах по воинским эшелонам ВСУ и по сухогрузу в порту Одессы.