ВС РФ ударили по портам и логистическим центрам на Украине

ВС РФ нанесли удары по портам, судам и логистическим центрам на Украине ВС РФ ударили по портам и логистическим центрам на Украине

Москва15 сен Вести.ВС РФ в ночь на 15 сентября нанесли удары по портам, судам и логистическим центрам на Украине, сообщили в Минобороны РФ.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесены групповые удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ отмечается в сообщении ведомства

В Великой Балке Одесской области поражен логистический центр, где хранились и распределялись поступающие на Украину из-за рубежа военные грузы. В порту Черноморск поражены сухогруз и паром, доставлявшие грузы для ВСУ.

Также российские военные продолжают наносить удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для перевозки военных грузов из Европы.

Накануне в Минобороны сообщили о нанесенных ударах по воинским эшелонам ВСУ и по сухогрузу в порту Одессы.