Москва4 сенВести.Российские военнослужащие в ночь на 4 сентября поразили два сухогруза, склад с военно-техническим имуществом, терминал для перекачки топлива, предназначенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и электроподстанцию "Новоодесская" в Одесской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что при ударах использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.
...Поражены: ...в порту "Южный" морское судно типа "сухогруз" с продукцией военного назначенияговорится в сообщении
Отмечается, что также российские войска поразили сухогруз с вооружением западного производства, склад с военно-техническим имуществом и терминал для перекачки топлива в "Черноморске" и электроподстанцию "Новоодесская" в населенном пункте Мирное.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли комбинированный удар по Киевской и Одесской областям беспилотниками "Герань", авиабомбами и крылатыми ракетами "Бандероль".