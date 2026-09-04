Российские войска ударили по 2 сухогрузам и электроподстанции под Одессой

ВС РФ поразили два судна с грузом для ВСУ и электроподстанцию в Одесской области Российские войска ударили по 2 сухогрузам и электроподстанции под Одессой

Москва4 сен Вести.Российские военнослужащие в ночь на 4 сентября поразили два сухогруза, склад с военно-техническим имуществом, терминал для перекачки топлива, предназначенные для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и электроподстанцию "Новоодесская" в Одесской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что при ударах использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

...Поражены: ...в порту "Южный" морское судно типа "сухогруз" с продукцией военного назначения говорится в сообщении

Отмечается, что также российские войска поразили сухогруз с вооружением западного производства, склад с военно-техническим имуществом и терминал для перекачки топлива в "Черноморске" и электроподстанцию "Новоодесская" в населенном пункте Мирное.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли комбинированный удар по Киевской и Одесской областям беспилотниками "Герань", авиабомбами и крылатыми ракетами "Бандероль".