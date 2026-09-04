ВС РФ поразили логистический центр с товарами двойного назначения под Киевом Российские военные атаковали логистический центр ВСУ в Киевской области

Москва4 сен Вести.Российские военные нанесли удар по логистическому центру в Киевской области, который использовался как хранения товаров двойного значения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отмечается, цель была поражена в ночь на 4 сентября "высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами".

[В Киевской области поражен] логистический центр "ЕКО-Автотехникс" в населенном пункте Гатное, на складах которого осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения говорится в сообщении

Ранее Минобороны сообщило о продолжении серии комбинированных ударов по объектам инфраструктуры, использующимся в нуждах Вооруженных сил Украины (ВСУ).