Москва4 сенВести.Российские военные нанесли удар по логистическому центру в Киевской области, который использовался как хранения товаров двойного значения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как отмечается, цель была поражена в ночь на 4 сентября "высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами".
[В Киевской области поражен] логистический центр "ЕКО-Автотехникс" в населенном пункте Гатное, на складах которого осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначенияговорится в сообщении
Ранее Минобороны сообщило о продолжении серии комбинированных ударов по объектам инфраструктуры, использующимся в нуждах Вооруженных сил Украины (ВСУ).