Российские войска разбомбили в Киеве цех по производству ракет и БПЛА

ВС РФ поразили в Киеве цех "Палп Милл Принт", где делали ракеты и БПЛА Российские войска разбомбили в Киеве цех по производству ракет и БПЛА

Москва13 окт Вести.Российская армия нанесла удар по цеху производства ракет и беспилотников повышенной дальности в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Цель была атакована в ночь на 13 октября.

[В результате ударов в Киеве был поражен] цех предприятия "Палп Милл Принт", в котором было организовано производство ракет и беспилотных летательных аппаратов большой дальности говорится в сообщении

Как отмечается, российские военные продолжили серию ударов по инфраструктуре, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников.