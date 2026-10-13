Москва13 октВести.Российская армия нанесла удар по цеху производства ракет и беспилотников повышенной дальности в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Цель была атакована в ночь на 13 октября.
[В результате ударов в Киеве был поражен] цех предприятия "Палп Милл Принт", в котором было организовано производство ракет и беспилотных летательных аппаратов большой дальностиговорится в сообщении
Как отмечается, российские военные продолжили серию ударов по инфраструктуре, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников.