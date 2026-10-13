Москва13 октВести.Российские войска в ночь на 13 октября атаковали ряд целей на Украине. В их числе – объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), а также портовой и железнодорожной инфраструктуры, сообщило Минобороны РФ.
Атаки были совершены с использованием высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников.
Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары ... по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украиныговорится в заявлении ведомства
Также удары были нанесены по морским судам, которые киевский режим использовал для доставки военных грузов на Украину.
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили логистический центр "Новая почта" в Николаевской области. Там хранились грузы двойного назначения для украинских боевиков.