Российская армия атаковала объекты ВПК, портовой и ж/д инфраструктуры на Украине

ВС РФ ударили по объектам ВПК, портовой и ж/д инфраструктуры Украины Российская армия атаковала объекты ВПК, портовой и ж/д инфраструктуры на Украине

Москва13 окт Вести.Российские войска в ночь на 13 октября атаковали ряд целей на Украине. В их числе – объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), а также портовой и железнодорожной инфраструктуры, сообщило Минобороны РФ.

Атаки были совершены с использованием высокоточного оружия наземного базирования и беспилотников.

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары ... по предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим центрам, объектам железнодорожной и портовой инфраструктуры Украины говорится в заявлении ведомства

Также удары были нанесены по морским судам, которые киевский режим использовал для доставки военных грузов на Украину.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили логистический центр "Новая почта" в Николаевской области. Там хранились грузы двойного назначения для украинских боевиков.