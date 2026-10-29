Минобороны: ВС РФ ночью поразили украинские порты и суда с грузами для ВСУ

ВС РФ провели ночную атаку дронами на украинские порты и суда с грузами для ВСУ Минобороны: ВС РФ ночью поразили украинские порты и суда с грузами для ВСУ

Москва29 окт Вести.Российские войска в ночь на четверг, 29 октября, продолжили нанесение ударов беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах армии киевского режима. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, Вооруженные силы (ВС) РФ поразили сухогруз, доставлявший в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для обеспечения украинской армии.

В результате ударов на переходе морем поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ (Вооруженных сил Украины. – Прим. ред.) говорится в сообщении МО

Ранее, 28 октября, ВС РФ поразили сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для обеспечения украинских боевиков.