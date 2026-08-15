ВС РФ сбили в течение дня 180 украинских беспилотников Минобороны: средства ПВО сбили 180 дронов ВСУ над регионами РФ

Москва15 авг Вести.Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 180 украинских беспилотников над регионами России за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Террористическая атака киевского режима была отбита в период с 8.00 до 20.00 мск.

Сбитые БПЛА относились к самолетному типу. Дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее российские военнослужащие уничтожили склад ударных беспилотников большой дальности в Черниговской области.