Москва15 авгВести.Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 180 украинских беспилотников над регионами России за 12 часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Террористическая атака киевского режима была отбита в период с 8.00 до 20.00 мск.
Сбитые БПЛА относились к самолетному типу. Дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Ранее российские военнослужащие уничтожили склад ударных беспилотников большой дальности в Черниговской области.