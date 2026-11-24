Москва24 нояВести.Российские военные в ночь на вторник, 24 ноября, нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической и топливной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате ударов поражены: ... электроподстанция 110 кВ в населенном пункте Прилуки Черниговской области, обеспечивающая работу предприятий ВПК Украинысказано в сообщении
Кроме того, российские военные поразили сухогруз, который, по данным Минобороны, перевозил грузы военного назначения. Судно находилось в море юго-западнее Одессы.
Ранее, 23 ноября, российские военнослужащие нанесли удары по военным аэродромам и радиолокационным станциям слежения за воздушной обстановкой на Украине.