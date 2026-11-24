МО: ВС РФ нанесли удары по подстанции в Черниговской области и судну под Одессой

ВС РФ ударили по подстанции в Черниговской области и судну под Одессой МО: ВС РФ нанесли удары по подстанции в Черниговской области и судну под Одессой

Москва24 ноя Вести.Российские военные в ночь на вторник, 24 ноября, нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической и топливной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов поражены: ... электроподстанция 110 кВ в населенном пункте Прилуки Черниговской области, обеспечивающая работу предприятий ВПК Украины сказано в сообщении

Кроме того, российские военные поразили сухогруз, который, по данным Минобороны, перевозил грузы военного назначения. Судно находилось в море юго-западнее Одессы.

Ранее, 23 ноября, российские военнослужащие нанесли удары по военным аэродромам и радиолокационным станциям слежения за воздушной обстановкой на Украине.