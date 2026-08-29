ВС РФ поразили в Киеве предприятие по сборке дистанционно управляемых катеров

ВС РФ ударили по предприятию судостроительной промышленности в Киеве ВС РФ поразили в Киеве предприятие по сборке дистанционно управляемых катеров

Москва29 авг Вести.В Киеве Вооруженные силы России нанесли поражение предприятию судостроительной промышленности, которое занималось сборкой и облуживанием дистанционно управляемых катеров. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в течение дня российские войска продолжили с применением беспилотных летательных аппаратов наносить групповые удары по, среди прочего, предприятиям военной промышленности Украины.

В Киеве поражено сборочное предприятие судостроительной промышленности, осуществлявшее сборку и техническое обслуживание дистанционно управляемых катеров говорится в сообщении

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что армия России в течение суток нанесла удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины и логистическим центрам, используемым украинской армией.