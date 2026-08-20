ВС РФ ударили в Киеве по "Антонову", производствам и складам с БПЛА и "Фламинго"

Минобороны сообщило о поражении производств БПЛА и ракет в Киеве ВС РФ ударили в Киеве по "Антонову", производствам и складам с БПЛА и "Фламинго"

Москва20 авг Вести.Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 20 августа нанесли массированный удар высокоточным оружием по производствам и складам с БПЛА и ракетами "Фламинго", а также по госпредприятию "Антонов" в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что удар был нанесен оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами большой дальности.

В городе Киеве поражены: … ГП "Антонов" – производившее БПЛА самолетного типа большой дальности Ан-196 "Лютый", а также осуществлявшее разработку и производство пилотируемых летательных аппаратов различного типа говорится в сообщении оборонного ведомства

Кроме того, Минобороны РФ заявило о поражении склада боеприпасов. По информации ведомства, там хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для беспилотников типа "Баба-яга".

Также, согласно сообщению Минобороны, в Киеве было поражено предприятие "Файер Поинт". В российском ведомстве отмечают, что оно производило компоненты для беспилотников и занималось сборкой ускорителей для ракет "Фламинго".

Ранее сообщалось о том, что в Киеве загорелись складские помещения, площадь пожара составила около тысячи квадратных метров.

В российском министерстве добавили, что был также нанесен удар по логистическому центру в Броварах Киевской области. Его нанесли беспилотники "Герань-4 сикер".

Минобороны России не раз заявляло, что наносит удары исключительно по целям, которые действуют в интересах Вооруженных сил Украины.