Москва29 маяВести.Вооруженные силы России с 23 по 29 мая нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам, связанным с украинскими войсками. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей недельной сводке.
Отмечается, что удары стали ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории.
Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратамиговорится в сообщении оборонного ведомства
В результате были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались ВСУ.
Кроме того, удары пришлись по авиабазам, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотников, а также пунктам временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Ранее сообщалось, что в ночь на 29 мая российские средства ПВО уничтожили 208 украинских беспилотников над регионами России.