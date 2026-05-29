ВС РФ за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ

Москва29 мая Вести.Вооруженные силы России с 23 по 29 мая нанесли один массированный и пять групповых ударов по объектам, связанным с украинскими войсками. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей недельной сводке.

Отмечается, что удары стали ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории.

Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами говорится в сообщении оборонного ведомства

В результате были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались ВСУ.

Кроме того, удары пришлись по авиабазам, цехам сборки, местам хранения и запуска беспилотников, а также пунктам временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 мая российские средства ПВО уничтожили 208 украинских беспилотников над регионами России.