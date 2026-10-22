Москва22 октВести.Российские средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 808 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что атака киевского режима была отбита в период с 20.00 21 октября до 8.00 22 октября.
Дежурными силами ПВО уничтожены 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моряговорится в заявлении ведомства
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонной промышленности Украины, транспортным объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области.