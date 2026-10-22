ВС РФ за ночь ликвидировали 808 украинских БПЛА Минобороны: силы ПВО сбили 808 украинских БПЛА над регионами России

Москва22 окт Вести.Российские средства ПВО за прошедшую ночь ликвидировали 808 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что атака киевского режима была отбита в период с 20​​​.00 21 октября до 8.00 22 октября.

Дежурными силами ПВО уничтожены 808 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря говорится в заявлении ведомства

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонной промышленности Украины, транспортным объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области.