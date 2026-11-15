ВС России уничтожили в ДНР боевиков батальона имени шейха Мансура ГУР Украины "Северный ветер": ВС РФ уничтожили расчет БПЛА батальона им. шейха Мансура в ДНР

Москва15 ноя Вести.Вооруженные силы РФ уничтожили в Донецкой Народной Республике расчет беспилотных летательных аппаратов батальона имени шейха Мансура (признан террористической организацией и запрещен в РФ), действующего под началом Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом говорится в канале "Северный ветер" в MAX.

Из сообщения следует, что в числе уничтоженных оказалась женщина-оператор ударных дронов, которая в 2024 году стала первой женщиной в составе этого формирования.

Отмечается, что до вступления в батальон она проживала в Одессе и работала тренером по тайскому боксу.

Ранее военные группировки войск "Центр" задействовали новейший беспилотник-перехватчик самолетного типа "Сокол-3" для поражения воздушных целей противника на днепропетровском направлении.