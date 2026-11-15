Москва15 нояВести.Вооруженные силы РФ уничтожили в Донецкой Народной Республике расчет беспилотных летательных аппаратов батальона имени шейха Мансура (признан террористической организацией и запрещен в РФ), действующего под началом Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом говорится в канале "Северный ветер" в MAX.
Из сообщения следует, что в числе уничтоженных оказалась женщина-оператор ударных дронов, которая в 2024 году стала первой женщиной в составе этого формирования.
Отмечается, что до вступления в батальон она проживала в Одессе и работала тренером по тайскому боксу.
Ранее военные группировки войск "Центр" задействовали новейший беспилотник-перехватчик самолетного типа "Сокол-3" для поражения воздушных целей противника на днепропетровском направлении.